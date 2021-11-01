БАКУ /Trend/ - В Гяндже отремонтированы и восстановлены около 3 200 строений, поврежденных во время Отечественной войны. 12 домов отстроены заново, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

Во время 44-дневной Отечественной войны в Гяндже был нанесен ущерб более 3 800 жилым и нежилым объектам.

По поручению Президента Ильхама Алиева в настоящее время в городе отремонтированы и восстановлены около 3 200 строений, 12 домов отстроены заново. Также здесь возводятся 22 частных дома, а в скором времени начнется строительство детсада. В более 500 зданиях продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

По данным госкомитета, во время Отечественной войны в 11 городах и районах Азербайджана был нанесен ущерб более 13 тысячам домов. В настоящее время более чем на 12 тысячах жилых и нежилых объектах завершены строительные и ремонтно-восстановительные работы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)