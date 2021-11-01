Генпрокурор Азербайджана прокомментировал вопрос о сохранении воинского звания Ровшану Акперову

БАКУ / Trend / - Генеральный прокурор Кямран Алиев прокомментировал вопрос о сохранении бывшему командиру соединения, генерал-лейтенанту Ровшану Акперову воинского звания.

Как сообщает Trend, генеральный прокурор отметил, что законодательством не предусмотрено обязательное лишение звания: "Если прокурор сочтет такой шаг целесообразным, он выступает с ходатайством перед судом, который принимает решение об обращении в соответствующие инстанции. Однако в данном случае посчитали, что это нецелесообразно. Следовательно, такого решения не было".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)