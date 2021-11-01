Еще 18 компаниям разрешено экспортировать помидоры в Россию - Агентство пищевой безопасности Азербайджана

БАКУ / Trend / - В результате переговоров между Агентством пищевой безопасности и руководством соответствующего ведомства России Россельхознадзор с 1 ноября 2021 года разрешил ввоз в Россию помидоров еще с 18 азербайджанских предприятий.

Об этом Trend сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

С участием специалистов Агентства пищевой безопасности и сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) были проведены совместные видеомониторинги на предприятиях по производству помидоров, действующих на территории республики.

На сегодняшний день в 109 хозяйствах проведены видеомониторинги с участием представителей соответствующих структур обеих стран, а в 40 предприятиях по производству помидоров были проведены мониторинги на местах с участием российских специалистов.

На сегодняшний день соответствующим органом РФ выдано разрешение на экспорт продукции в Россию 205 предприятиям по производству помидоров.

В настоящее время экспортный потенциал предприятий, которым разрешено экспортировать помидоры в РФ, составляет 360133 тонны. Это 200,1% от объема томатной продукции, экспортированной в Россию в течение 2020 года.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)