В Азербайджане выявлено 1 200 случаев заражения коронавирусом, 27 человек скончались (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:22)

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане выявлено 1 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 1 174 человека, 27 человек скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 532 570 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 495 353 человека вылечились, 7 101 человек скончался, число активных больных составляет 30 116.

За последние сутки в стране проведен 7 161 тест на коронавирус, а в целом с начала пандемии - 5 202 697 тестов на коронавирус.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )