В Азербайджане разрабатываются новые стандарты в сфере образования - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются новые стандарты и требования в сфере образования.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев в ходе обсуждения законопроекта "О высшем образовании", подготовленного рабочей группой комитета.

Он также отметил важное значение разработки новых программ и стандартов в сфере образования.

"Необходимо усовершенствовать систему образования в Азербайджане, и это требует времени", - сказал Алиев.

Глава комитета также отметил, что законопроект "О высшем образовании" нацелен на повышение конкурентоспособности образования в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)