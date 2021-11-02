В Азербайджане разрабатываются новые стандарты в сфере образования - депутат
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются новые стандарты и требования в сфере образования.
Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев в ходе обсуждения законопроекта "О высшем образовании", подготовленного рабочей группой комитета.
Он также отметил важное значение разработки новых программ и стандартов в сфере образования.
"Необходимо усовершенствовать систему образования в Азербайджане, и это требует времени", - сказал Алиев.
Глава комитета также отметил, что законопроект "О высшем образовании" нацелен на повышение конкурентоспособности образования в Азербайджане.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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