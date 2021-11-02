В Алматы прошла международная конференция "Мосты духовности - от Фараби до Низами" (ФОТО)

В городе Алматы Республики Казахстан, прошла международная конференция под названием "Мосты духовности - от Фараби до Низами", посвященная 880-летию Низами Гянджеви. Организаторами конференции являются Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума ОИС и Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби.

Конференция состоялась в смешанном формате – конференция прошла в здании университета, а в онлайн формате к мероприятию присоединились десятки исследователей и гостей из разных стран.

Из Азербайджана на конференции приняли участие Эльчин Аскеров, председатель правления Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС, помощник председателя Шуджаат Ахмедзаде, академик Теймур Кяримли, научный секретарь Института Рукописей Азизага Наджафли, секретарь Союза писателей Азербайджана, драматург и поэт Ильгар Фахми и др., которые рассказали об общем культурном наследии азербайджанского и казахского народа, в частности, подчеркивая необходимость сохранения духовных ценностей в условиях глобализации, а также проинформировали участников о специфических чертах творчества Низами.

На мероприятии со стороны Казахстана выступили Нурсултан Беккаиров, председатель алматинского отдела молодежного крыла «Жас Отан» ведущей партии страны, директор Центра Аль-Фараби, ведущие преподаватели Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, исследователи из разных регионов Казахстана и других стран.

Внимание всех привлекла маленькая казахская девочка, которая в национальном азербайджанском костюме прочитала стихи из Низами на азербайджанском языке.