В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

Мероприятие, организованное Координационным советом азербайджанцев Швеции и Азербайджанским обществом “Центр освобождения Карабаха” при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, началось с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания светлой памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Затем член Координационного совета азербайджанцев Швеции, депутат от региона Йенкепинг Ирада Алиева Седерберг и руководитель Азербайджанского общества “Центр освобождения Карабаха” Ульвийя Наджаф говорили о 44-дневном пути к Победе. Oни отметили, что историческая победа, одержанная нашими Вооруженными силами под решительным руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в военную историю независимого Азербайджанского государства. Было особо подчеркнуто, что во время Отечественной войны и в течение минувшего года азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, в том числе в Швеции, проявив солидарность, вели активную работу, направленную на доведение до мировой общественности исторических реалий.

Мероприятие было продолжено литературно-художественной программой.

На церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Швеция Заур Ахмедов.