В Азербайджане выявлено еще 2 178 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 010 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 178 случаев заражения коронавирусом, 2 010 человек вылечились, 31 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 534 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 497 363 человека вылечились, 7 132 – скончались, число активных больных составляет 30 253.
За последние сутки в стране проведено 11 889 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии 5 214 586.
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