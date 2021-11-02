Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 47 133 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 35 349, вторую – 11784.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 708 264. При этом первую дозу препарата получили 5 293 969, вторую – 4 414 295 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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