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Состоялось десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии (Версия 2)

БАКУ / Trend / - 27-28 октября в российском городе Пятигорске состоялось десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Как сообщили Trend в МИД, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также утвержден план работы комиссии на 2022 год.

Стороны заявили о полном выполнении плана работы Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2021 год.

Очередное заседание комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)