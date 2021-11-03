В Азербайджане выявлено еще 2 256 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 208 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 256 случаев заражения коронавирусом, 2 208 человек вылечились, 21 - скончался, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 537 004 случая заражения коронавирусной инфекцией, 499 571 человек вылечился, 7 153 – скончались, число активных больных составляет 30 280.

За последние сутки в стране проведено 13 102 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 227 688.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)