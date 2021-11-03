В метро Сиднея установлены рекламные щиты ко Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На станциях метро Central, Winyard и Townhall, расположенных в центре Сиднея (Австралия), размещены билборды, посвященные 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой, на билбордах, установленных по инициативе главы Ассоциации культуры азербайджанцев Австралии, на трех станциях с более интенсивным движением населения на фоне тюльпанов размещены изображения "Xarıbülbül", Шушинской крепости и азербайджанского флага.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)