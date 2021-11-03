В Азербайджане нет поручений по обязательной вакцинации от коронавируса подростков старше 12 лет - Минобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет поручений по обязательной вакцинации подростков старше 12 лет.

Об этом Trend сообщил заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства образования Орхан Аббасов.

По его словам, информация, распространяемая министерствами здравоохранения и образования, носит рекомендательный характер: "Я не считаю, что на сегодняшний день есть факт, что какого-то ученика старше 12 лет не пустили в школу из-за отсутствия вакцинации. Такого случая не было".

Следует отметить, что в стране с 15 октября принято решение о вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет. Им может быть назначена вакцина Pfizer на основании соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей.



(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)