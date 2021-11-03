В зарплатах учителей, которые пропускают занятия из-за заражения коронавирусом, нет сокращений - Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В зарплатах учителей, которые пропускают занятия из-за заражения коронавирусом, нет сокращений, их заменяют коллеги.

Об этом Trend сообщил заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства образования Азербайджана Орхан Аббасов.

Он отметил, что это положение регулировалось и до пандемии: "Если учитель не приходил на работу из-за какого-то заболевания, то его заменял другой педагог. Когда начальные классы переходят на дистанционное обучение, учитель продолжает онлайн-обучение".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)