Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем -12-14, в Баку ночью - 8-10, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди с перерывами, которые днем постепенно прекратятся, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 14-17, в горах ночью - 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)