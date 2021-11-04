В Баку и на Абшероне два дня будет наблюдаться пыльный туман

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове два дня будет наблюдаться пыльный туман.

Об этом сказала сотрудница Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова, сообщает в четверг Trend.

"Пыль наблюдается в результате воздушных масс, проникающих на территорию страны с северо-восточного направления. В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове концентрация пыли превышает норму в 2,5 раза. По спутниковым снимкам видно, что наблюдаемые в воздухе частицы пыли имеют трансграничный характер", - сказала Аббасова.

По ее словам, прогнозируется, что такая пыльная погода сохранится в течение ближайших двух дней, в зависимости от метеорологических условий.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)