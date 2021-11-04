В Азербайджане выявлено еще 2 706 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 937 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2 706 случаев заражения коронавирусом, 1 937 человек вылечились, 29 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 539 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 501 508 человек вылечились, 7 182 – скончались, число активных больных составляет 31 020.

За последние сутки в стране проведено 15 350 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 243 038.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)