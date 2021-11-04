Страны мира восстанавливаются благодаря массовой вакцинации от COVID-19 - глава МВФ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Страны мира восстанавливаются благодаря массовой вакцинации от коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем видеообращении к участникам VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

Она отметила, что Международный центр Низами Гянджеви и ООН обсуждают вопросы, касающиеся мира после COVID-19.

"Это вселяет в нас оптимизм в связи с тем, что пандемия COVID-19 уже позади и мы работаем над строительством лучшего будущего для всего человечества. Благодаря массовой вакцинации и поддержке страны мира уже восстанавливаются", - сказала Георгиева.

Глава МВФ также подчеркнула важность равного распределения вакцин от коронавируса между всеми странами мира.

По ее словам, основная цель заключается в вакцинации от COVID-19 40 процентов мирового населения до конца нынешнего года.

"Необходимо работать над преодолением трудностей. Приложив усилия, мы можем сделать мир более безопасным. Потому что перед нами стоит одна цель - построить лучший мир для всего человечества", - сказала Георгиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)