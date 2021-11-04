Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта обезврежено более 1,2 тыс. мин - Джейхун Байрамов (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта было обезврежено более 1 200 мин.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в течение 30 лет наши оккупированные территории были нашпигованы армянскими минами: "Всем известно, насколько сложно проводить работы по разминированию. Это фактически продолжение военных преступлений. Азербайджан в этом направлении сотрудничает с международными структурами".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)