В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 158 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 158 человек, зафиксированы 9 852 новых случаев заражения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 126 921 человек, общее число зараженных достигло 5 964 824 человек. Состояние 3 756 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровел 5 560 951 человек, проведено более 35,9 миллиона тестов.

В целом в Иране было использовано около 81,7 миллиона вакцин от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 54,5 миллиона, вторую - 37,1 миллиона, третью - 109 тыс. человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)