Министр рассказал о ситуации с интернетом в Азербайджане (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день одной из главных проблем в Азербайджане является неустойчивый интернет.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции "Первая годовщина Победы: роль и цели экономики".

Он отметил, что в связи с этим поступают жалобы из разных регионов:

"В настоящее время IT-инфраструктура в нашей стране не позволяет в полной мере реализовать наш экономический потенциал. В связи с этим есть поручение Президента Азербайджана Ильхама Алиева. До конца 2024 года в стране не останется ни одного города, не обеспеченного широкополосным интернетом".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)