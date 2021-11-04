Депутат предложил ввести налоговые льготы для рыбоводства

БАКУ/Trend/ - Хотя в Азербайджане предусмотрены налоговые льготы для птицеводства и скотоводства, эти льготы не распространяются на рыбоводство. В результате рыбоводство в стране сокращается.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Махшур Мамедов на заседании парламентского комитета по политике, промышленности и предпринимательству. В то же время он предложил установить налоговые льготы и для малого бизнеса.

За оборудование, ввозимое в Азербайджан, уплачиваются таможенные пошлины и НДС. Каждая единица оборудования означает четыре новых рабочих места. По словам депутата, поэтому мы должны применять уступки для увеличения производственных площадей и рабочих мест в Азербайджане: "Разве мы не должны поощрять и продавать оборудование в нашей стране и создавать новые рабочие места? В этом случае в бюджет поступает больше доходов, чем НДС или таможенные пошлины. Стоимость одной тонны оборудования в несколько раз дороже металла".