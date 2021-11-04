Одной из школ Сумгайыта присвоено имя Полада Гашимова (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Средней школе №28 города Сумгайыт присвоено имя Национального героя Азербайджана Полада Исраил оглу Гашимова.

Как сообщает Trend, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление об увековечении имен героев 44-дневной Отечественной войны, погибших во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Согласно постановлению, 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев 44-дневной Отечественной войны.

Министерству образования, Министерству культуры и соответствующим местным органам исполнительной власти поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)