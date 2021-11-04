Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами - экс-президент Хорватии (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кризис, связанный с пандемией коронавируса, повлиял и на олимпийское движение. Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами. Нам необходима глобальная солидарность. Единство и мир могут устранить политическую, экономическую и гуманитарную поляризацию.

Как сообщает Trend, об этом сказала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на церемонии открытия VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

“Этот кризис ясно показал, что наука, здравоохранение и даже вакцины в настоящее время политизированы. Мы выступаем за равномерное распределение вакцин против COVID-19 по всем странам. Из этого кризиса мы должны извлечь уроки. Солидарность должна быть между обществами”.

Выразив благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за искреннее гостеприимство, Колинда Грабар-Китарович поздравила главу государства с установлением мира в регионе.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)