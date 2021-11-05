БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Trend, это стало возможным благодаря ничьей в матче четвертого тура между швейцарским "Базелем" и кипрской "Омонией".

"Карабах", который сейчас располагается на первом месте с 10 очками, стал недосягаем для "Омонии" (2 очка) и "Кайрата" (1 очко). Вместе с представителем Азербайджана в следующий раунд вышел «Базель» с 8 очками.

Таким образом, "Карабах" стал первым азербайджанским клубом, вышедшим из групповой стадии в еврокубках.

Ранее представитель Агдама одержал победу над «Кайратом» в Казахстане со счетом 2:1.