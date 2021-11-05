В Азербайджане на студенческие кредиты планируется выделить 22 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Стал известен размер средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджана на 2022 год на предоставление студенческих кредитов.

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, с целью повышения доступности высшего образования и расширения его охвата для малообеспеченных слоев населения из государственного бюджета следующего года на студенческие кредиты планируется выделить 22 миллиона манатов.

Отметим, что законопроект уже поступил в Милли Меджлис и будет обсуждаться на заседаниях парламентских комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)