Лучший метод борьбы с пандемией - это вакцинация - экс-премьер Латвии

БАКУ /Trend/ - Лучший метод борьбы с пандемией - это вакцинация.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе панельных дискуссий на тему "Общественное здравоохранение и вакцинация" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" сказала бывший премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма.

"Для организации системы здравоохранения высокого уровня мы должны создать международное сотрудничество. В более уязвимых, с низким уровнем доходов странах во время пандемии возник ряд серьезных проблем. Недостаточное количество медицинского персонала в этих странах, а также низкий уровень системы мониторинга усложнили ситуацию. Мы должны еще раз заявить, что лучший способ борьбы с пандемией - это вакцинация. Мы должны поощрять людей к этому процессу", - сказала она.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

( Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)

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