БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42 918 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 134, вторую - 9 669, третью - 27 115.

Общее число использованных доз вакцины по стране составляет 9 841 784. Первую дозу вакцины получил 4 986 441 человек, вторую - 4 416 480.

Количество использованных третьих доз препарата по стране в целом составило 438 863.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )