Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42 918 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 134, вторую - 9 669, третью - 27 115.
Общее число использованных доз вакцины по стране составляет 9 841 784. Первую дозу вакцины получил 4 986 441 человек, вторую - 4 416 480.
Количество использованных третьих доз препарата по стране в целом составило 438 863.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: )
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