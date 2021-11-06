В Иране за сутки от коронавируса скончались 120 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 120 человек, а в целом с начала пандемии - 127 173.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За сутки в Иране зафиксированы 6 803 новых случая заражения коронавирусом, а с начала пандемии - 5 980 260. Состояние 3 713 заболевших оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в стране от COVID-19 выздоровели 5 588 545 человек, проведено более 36,1 миллиона тестов на коронавирус.

В целом в Иране было использовано около 93,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу получили 55 миллионов, вторую - 38,4 миллиона, третью - 150 тысяч человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)