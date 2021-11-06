БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42 824 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6 093, вторую - 10 151, третью - 26 580.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 9 841 784. Первую дозу вакцины получили 4 992 534 человека, вторую - 4 426 631.

Количество использованных третьих доз препарата по стране в целом составило 465 443.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)