В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 243 человека (версия 2)

(первая версия в 16:37)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 500 случаев заражения коронавирусом, 2 243 человека вылечились, 33 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 544 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 505 767 человек вылечились, 7 241 - скончался, число активных больных составляет 31 642.

За последние сутки в стране проведено 15 017 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 271 849.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)