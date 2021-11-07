Завтра на ряде улиц Баку в связи с мероприятиями по случаю Дня Победы будет изменено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятиями по случаю Дня Победы 8 ноября с 07:00 и до завершения мероприятий будет изменено направления движения транспорта на ряде улиц и проспектов столицы - на площади "Азнефть", по просп. Нефтяников, ул. К. Сафаралиевой, просп. Азадлыг, Бюльбюля, ул. Р. Рзы, Ю.Сафарова, включая бульвар "White City", в направлении улицы Истиглалият.

Как сообщает в воскресенье Trend, в связи с этим движение маршрутных автобусов будет организовано по следующим направлениям:

- маршрут номер 1: улица Пушкина - улица Диляры Алиевой - улица Рашида Бейбутова – улица Сулеймана Рагимова – проспект Хатаи - проспект Гейдара Алиева, далее автобусы маршрута будут функционировать по своей линии; конечная остановка - станция метро "28 Мая";

- маршрут номер 2: улица Рашида Бейбутова - улица Сулеймана Рагимова - проспект Хатаи - проспект Гейдара Алиева - улица Ага Нейматуллы, далее - по своей линии;

- маршруты номер 4 и 88: улица Пушкина - улица Диляры Алиевой - улица Рашида Бейбутова, далее - по своей линии; конечная остановка - станция метро "28 Мая";

- маршрут номер 5: улица Пушкина - улица 28 Мая - улица Рашида Бейбутова - улица Сулеймана Рагимова, далее - по своей линии; конечная остановка - станция метро "28 Мая";

- маршруты номер 6, 10, 18, 31, 53 и 77: улица Шейха Шамиля - улица Лермонтова - улица Буньяда Сардарова, далее - по своей линии;

- маршруты номер 21, 32, 46 и 175: проспект Ходжалы - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Бабека - улица Хагани Рустамова - проспект 8 Ноября (разворот) с конечной остановкой у станции метро "Хатаи";

- маршрут номер 30 и 49: проспект Ходжалы - улица Наджафгулу Рафиева - проспект Бабека, далее - по своей линии: конечная остановка - станция метро "Хатаи";

- маршрут номер 37: конечная остановка - проспект Наримана Нариманова (памятник Н.Нариманову).

- маршрут номер 61: улица 28 Мая - улица Рашида Бейбутова, далее - по своей линии; конечная остановка - улица Пушкина;

- маршрут номер 65: улица Лермонтова - улица Буньяда Сардарова - проспект Н.Нариманова - улица Абдуллы Шаига - улица Мирзаага Алиева - улица Шамси Бадалбейли, далее - по своей линии; конечная остановка - Ахундовский сад;

- маршруты номер 120 и 149: новая Сальянская дорога - Дворец водных видов спорта (дорожная развязка) - Биби-Эйбатская дорога, далее - по своей линии;

- маршруты номер 125 и 127: движение автобусов в направлении станции метро "28 Мая" будет организовано по Бакинской кольцевой дороге – улице Микаила Мушфига – улице Абдуллы Шаига - улице Мирзаага Алиева – улице Шамси Бадалбейли – улице Рашида Бейбутова – улице Сулеймана Рагимова – проспекту Азадлыг. В обратном направлении: улица Диляры Алиевой – улица Рашида Бейбутова – улица Физули - проспект Н.Нариманова - улица Микаила Мушфига - Бакинская кольцевая дорога, далее - по своей линии.

- маршруты номер M3 и H1: улица Пушкина – улица Диляры Алиевой - улица Рашида Бейбутова – улица Сулеймана Рагимова – проспект Хатаи - проспект Гейдара Алиева, далее автобусы этих маршрутов будут функционировать по своей линии; конечная остановка - станция метро "28 Мая".

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)