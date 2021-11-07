В одной из воинских частей азербайджанской армии завершились военно-учебные сборы (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2021 год, в Н-ской воинской части азербайджанской армии завершились военно-учебные сборы, проводившиеся с 25 октября, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
На сборах, в которых была задействована группа военнослужащих запаса, участники получили возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки и опыт, но и ознакомиться с имеющимися в арсенале армии образцами современного вооружения, военной техники, освоить правила их эксплуатации.
После награждения отличившихся военнослужащих коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил музыкальные номера.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Победы (ФОТО)
Завтра на ряде улиц Баку в связи с мероприятиями по случаю Дня Победы будет изменено движение транспорта
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть твой путь всегда будет открытым и светлым, родной Азербайджан! (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ВИДЕО)
Группа участников VIII Глобального Бакинского форума побывала в мечети Ашагы Говхар Ага в городе Шуша (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Шушинской районной центральной больницы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами в мечетях Ашагы Говхар Ага, Юхары Говхар Ага и Саатлы в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской районной центральной больницы (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Шушинской телерадиовещательной станции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети в селе Дашалты (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы (ФОТО/ВИДЕО)
Группа участников VIII Глобального Бакинского форума посетила мечеть Юхары Говхар Ага в городе Шуша (ФОТО)
В Баку прошла презентация проекта с участием представителей 15 стран в честь Победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На здании Музейного центра в Баку будет демонстрироваться видеопроекция по случаю Дня Победы Азербайджана
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе
В Академии имени Гейдара Алиева и Культурном центре СГБ прошли мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Устойчивая бизнес-среда Азербайджана вызывает у европейских бизнесменов интерес - Дэвид Меркель (Эксклюзив)