Сборная Азербайджана по борьбе заняла третье место на ЧМ в Белграде

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сборная по борьбе заняла третье место на прошедшем в Белграде чемпионате мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

ЧМ проводится с 2017 года, и сборная Азербайджана установила на нем рекорд. Если на предыдущих чемпионатах мира (2017, 2018 и 2019 годы) наши спортсмены завоевали только две золотые медали, то на этот раз трое азербайджанских борцов поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

На чемпионате мира в Белграде сборная Азербайджана завоевала три золотые и три бронзовые медали, заняв третье место в медальном зачете.

Первое место на ЧМ заняла сборная России, второе - Украины.