Турецкий ансамбль «Мехтеран» выступил в Центре Гейдара Алиева в связи с Днем Победы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Прибывший в Азербайджан ансамбль «Мехтеран» министерства национальной обороны Турции выступил на концерте в Центре Гейдара Алиева, приуроченном ко Дню Победы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

На концерте присутствовали министры обороны, начальники Генштабов, командующие родами войск и другие военачальники Азербайджана и Турции, а также ветераны, члены семей военнослужащих и шехидов.

Сначала прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступивший на мероприятии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего.

Гости были проинформированы о том, что Азербайджан празднует День Победы совместно с братским турецким народом. Также было подчеркнуто, что азербайджано-турецкое братство нерушимо.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ с праздником и отметил, что отважные бойцы и шехиды, проявившие особый героизм в достижении славной победы, никогда не будут забыты.

Затем солисты и музыканты турецкого ансамбля "Мехтеран" исполнили военно - патриотические песни, марши и музыкальные композиции известных азербайджанских, турецких и мировых композиторов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)