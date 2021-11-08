БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки 8 ноября в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

На церемониях прозвучал Государственный гимн Азербайджана, молодые солдаты торжественно приняли военную присягу и обещали быть верными своей Родине.

Затем представители министерства обороны и командования воинских частей поздравили молодых солдат с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми при исполнении служебных обязанностей, тщательно изучать вверенные им оружие и технику и достойно выполнять свой военный долг перед Родиной.

В завершение состоялось прохождение торжественным маршем личного состава перед трибуной.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)