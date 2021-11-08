Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Со второй половины дня 10-го и до 12 ноября на территории Азербайджана установится нестабильная погода, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

С вечера 10-го и до второй половины дня 11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, скорость северо-западного ветра составит 18-23, в порывах - 27-32, местами - 35-38 м/сек.

Температура воздуха 11 ноября понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный.

Скорость западного ветра составит 15-20, в порывах - 25-30, местами - 33-38 м/сек.

11 ноября температура воздуха понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)