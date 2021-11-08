В Азербайджане выявлено еще 1 310 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 445 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 310 случаев заражения коронавирусом, 1 445 человек вылечились, 24 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен 548 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 509 201 человек вылечился, 7 293 - скончались, число активных больных составляет 32 097.

За последние сутки в стране проведено 8 034 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 292 250.