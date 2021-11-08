БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 193 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 8, вторую - 21, третью, бустерную дозу - 164 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 9 917 741. Первую дозу вакцины получили 4 997 514, вторую - 4 435 101 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 485 126 человека.