Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь. Усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 14-17 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

С 10 по 12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер, температура воздуха значительно понизится по сравнению с предыдущими днями.

В некоторых районах Азербайджана завтра временами дожди, в горных районах есть вероятность выпадения снега. Ночью и днем местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 17-22 градуса тепла, в высокогорье ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)