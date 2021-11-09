В Азербайджане выявлены еще 1 855 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 199 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены еще 1 855 случаев заражения коронавирусом, 2199 человек вылечились, 27 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 550 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 511 400 человек вылечились, 7 320 – скончались, число активных больных составляет 31 726.

За последние сутки в стране проведены 9 002 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 301 252.

(Перевод: Нубар Кулузаде)