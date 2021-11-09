В Лондоне шесть зданий окрасились в цвета флага Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В столице Великобритании Лондоне шесть зданий освещены цветами флага Азербайджана по случаю 8 ноября – Дня Победы, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.
При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организационной поддержке “Natavan Group”, осуществляющей деятельность в Соединенном Королевстве, здание “John Lewis” на лондонской улице Оксфорд-стрит, здания на территориях “Soho”, “London Eye”, “South bank”, “Covent Garden” и “Knightbridge” окрасились в цвета нашего трехцветного флага.
Церемония освещения, начавшаяся в 19:00 по лондонскому времени, продолжалась до 01:00.
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