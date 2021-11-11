Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

Состоялась презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Сначала представители SABAH.lab встретились с ректором Бакинской высшей школы нефти Эльмаром Гасымовым. Рассказывая гостям о БВШН, ректор сообщил, что с момента создания вуза студенты активно участвовали в стартап-проектах и ​​программах и добились успехов в этом направлении.

«Влиятельные компании оказывали поддержку студентам в разработке и реализации проектов. Помимо обеспечения студентов БВШН высоким уровнем образования, им прививается творческое мышление, ориентированное на бизнес», - отметил Э. Гасымов.

Спикерами на презентации были доцент кафедры «Расширьте свой стартап» Бизнес-школы IE Джо Хаслам, предприниматель и основатель нескольких успешных стартапов в Европе Никита Паянок, генеральный директор Центра акселерации "SABAH.lab", предприниматель и основатель ряда успешных стартапов в Азербайджане Рагим Байрамлы.

Рагим Байрамлы проинформировал участников встречи о текущем состоянии стартап-экосистемы в регионе и провел презентацию Акселерационного центра "SABAH.lab". Он подчеркнул, что для повышения инновационного потенциала страны молодые люди, присутствующие на встрече, могут подать заявку на участие в программе и начать делать первые шаги в направлении предпринимательства.

Джо Хаслам рассказал о курсе «Расширьте свой стартап» и о нескольких успешных стартапах, которые он создал в начале 2000-х годов. Он подчеркнул, что в одиночку трудно добиться успеха, а принадлежность к экосистеме дает больше шансов на успех.

Никита Паянок рассказал об опыте создания своих первых компаний с помощью акселерационных центров и о том, насколько важную роль на начальном этапе сыграла полученная им поддержка.

Встречи продолжились панельными дискуссиями, во время которых студенты задавали спикерам интересные вопросы, такие как «Как создавать компании?», «Какую поддержку оказывает инкубатор?».

Отметим, что Акселерационный центр "SABAH.lab" функционирует при Институте образования Азербайджанской Республики при поддержке Министерства образования. В деятельность центра входит оказание поддержки стартапам, нацеленным на создание и развитие инновационных компаний в различных секторах экономики.