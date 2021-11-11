Синоптики прогнозируют ослабление северо-западного ветра в Баку

БАКУ /Trend/ - Сильный северо-западный ветер в Баку начнет постепенно стихать днем 11 ноября, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По ее данным, завтра днем и 13 октября на территории Азербайджана осадков не ожидается, температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Напомним, что погода в Азербайджане ухудшилась со вчерашнего дня. По состоянию на 10:00 11 ноября, на территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода: дует порывистый северо-западный ветер, местами идут дожди, в горах выпал снег.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)