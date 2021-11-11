Создание Зангезурского коридора укрепит сотрудничество в регионе - Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Создание в регионе новых коммуникационных и транспортных коридоров, в том числе очень важного Зангезурского коридора, еще больше укрепит сотрудничество, а также будет способствовать росту товарооборота.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на восьмом заседании Совета глав МИД стран - участниц Тюркского совета в Стамбуле.

По его словам, совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года было усилено их заявлением от 11 января 2021 года, в котором, в частности, говорится об открытии коммуникаций в регионе.

Сегодня началась деятельность по конкретным направлениям для открытия транспортных коммуникаций, отметил министр.

"Транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты отвечают интересам каждой из их стран-участниц. Уверен, что это внесет вклад в мир, безопасность и развитие в регионе и создаст дополнительные возможности для всего тюркского мира, а также для других стран. Создание в регионе новых коммуникационных и транспортных коридоров, в том числе очень важного Зангезурского коридора, еще больше укрепит сотрудничество, а также будет способствовать росту товарооборота. Надеемся, что страны - партнеры также воспользуются этими возможностями", - сказал Байрамов.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся крупномасштабные строительные работы.

"Азербайджан, используя современные градостроительные методы, концепции "Умный город" и "Умное село", строит "с нуля" новые города и села за счет своих собственных возможностей. Для нас важно участие компаний дружественных стран в процессе реконструкции. В этом контексте особое значение имеют бизнес-форумы Тюркского совета, прошедшие в сентябре нынешнего года в Баку, а также в Будапеште", - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)