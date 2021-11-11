Тюркский совет переживает период своего развития - Джейхун Байрамов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время Тюркский совет переживает период своего развития.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на восьмом заседании Совета глав МИД стран-участниц Тюркского совета в Стамбуле.

Министр напомнил, что Азербайджан принял председательство в Тюркском совете на седьмом саммите организации в Баку 15 октября 2019 года.

"Несмотря на то, что период председательства Азербайджана совпал с пандемией COVID-19, организация продолжила свою деятельность в полную силу, развивалось сотрудничество между ее странами - участницами. Возросла роль Тюркского совета на международной арене. В связи с этим мы высоко ценим деятельность секретариата Тюркского совета во главе с генеральным секретарем Багдадом Амреевым в рамках сотрудничества со странами - участницами.

За прошедшее время Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета, Туркменистан получил статус наблюдателя в организации. С удовлетворением хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время Тюркский совет проживает период своего развития, о чем свидетельствуют важные документы, которые будут приняты нашими государствами сегодня и завтра", - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)