Средства, собранные в ходе благотворительной ярмарки Zəfər в Баку, превысили 64 тыс. манатов
БАКУ /Trend/ - В ходе благотворительной ярмарки Zəfər в Баку собрано пожертвований более чем на 64 тысячи манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
Средства в размере 64 558,58 маната, собранные за 12 дней работы ярмарки, были перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки раненым и семьям шехидов.
Ярмарка прошла при организации Фонда YAŞAT, минобороны, Исполнительной власти Баку, Управления Национального приморского парка и Федерации пейнтбола Азербайджана.
На ярмарке продавались продовольственная продукция производства различных компаний, сувениры с символикой Победы в Отечественной войны, книги и др.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)