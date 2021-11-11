БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42 265 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 988, вторую - 11 981, третью - 24 296.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 9 983 606. Первую дозу вакцины получили 5 007 657, вторую - 4 454 456 человек.

Третью дозу вакцины в Азербайджане в целом получили 521 493 человека.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)