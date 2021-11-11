Сборная Азербайджана по футболу принимает команду Люксембурга

БАКУ /Trend/ - В рамках квалификационного раунда чемпионата мира стартовал матч между сборной Азербайджана и командой Люксембурга.

Как сообщает Trend, на матч, который проходит на Бакинском олимпийском стадионе, назначена судейская бригада из Австрии.

В стартовом составе азербайджанской сборной на поле вышли Шахруддин Магомедалиев, Гара Гараев, Азер Салахлы, Бахлул Мустафазаде, Максим Медведев, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Теллур Муталлимов, Антон Кривоцюк и Филип Озобич.

В составе сборной Люксембурга на поле вышли Ральф Шон, Максим Шано, Кристофер Мартинс, Данел Синани, Джерсон Родригес, Яндро Борхес, Дирк Карлсон, Оливье Тиль, Леандро Баррейро, Мика Пинто и Лоран Янс.

В группе А, где расположена наша сборная, сборная Сербии занимает первое место с 17 очками. В тройке лидеров Португалия (16 очков) и Люксембург (6 очков). Ирландия занимает четвертое место с 5 очками, а Азербайджан занимает последнюю строчку с одним очком.