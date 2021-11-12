В вузах Азербайджана увеличится число мест госзаказа – Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - В следующем учебном году предусмотрено увеличение числа обучающихся в высших учебных заведениях на местах госзаказа на 15 893 человека, или 16,7% в сравнении с 2021 учебным годом.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в пятницу на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре в ходе очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год, сообщает Trend.

По его словам, тем самым планируется, что общее число студентов достигнет 110 834 человек.

«Число студентов, обучающихся за государственный счет, планируется увеличить на 2569 человек в сравнении с этим годом. Кроме того, предусмотрено довести число студентов, получающих стипендии, до более чем 12 тысяч человек. Также государство оплачивает расходы учащихся, привлеченных к специальному обучению. На это планируется выделить вдвое больше средств. Для стимулирования привлечения молодых специалистов к работе в сельских общеобразовательных заведениях размер компенсаций, выплачиваемых им на расходы на аренду жилья и коммунальные расходы, увеличивается на 50%», - сказал Шарифов.

Он добавил, что для обеспечения учащихся общеобразовательных школ страны бесплатными учебниками и закупки технических средств планируется выделить 21 миллион манатов, что на 3 миллиона манатов больше в сравнении с этим годом, а на расходы по информатизации образовательной системы - 38 миллионов манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)